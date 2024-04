CPI vota convite para juiz alvo de Textor; lance de Dérbi paulista é citado

Provavelmente em razão da qualificação e do prestígio internacional de ambos, no Campeonato Brasileiro de 2023 os dois juízes foram escalados como dupla em onze partidas das trinta e oito rodadas da competição.

A título comparativo, outras duplas de juízes foram escaladas em, no máximo, três partidas, o que caracteriza uma evidente distorção na escala de árbitros.

Nada obstante a competência de ambos, é flagrante que essa enorme quantidade de atuações conjuntas da dupla causa estranheza e cria exposição desnecessária dos dois. Afinal, é notório que o risco de erro é proporcional ao número de atuações.

E a dupla de árbitros, infelizmente, acabou se envolvendo em lances polêmicos em algumas dessas partidas de 2023, assim como num clássico do Campeonato Paulista de 2024.

No dia 3 de setembro de 2023, o Flamengo derrotou o Botafogo, então líder da competição, por 2 a 1, sendo que o segundo gol da equipe vencedora, marcado por Bruno Henrique, foi bastante contestado. De acordo com os áudios do VAR divulgados posteriormente pela CBF, consta que a juíza Daiane Caroline Muniz dos Santos concordou com marcação do juiz de campo, Raphael Claus. Por isso, não ocorreu conferência das imagens de televisão.

De forma semelhante, a dupla de árbitros convergiu na interpretação do lance do primeiro gol do Vasco da Gama, em partida em que derrotou o Fluminense por 4 a 2, no dia 16 de setembro de 2023. O lance foi muito contestado pelos jogadores e torcedores do Tricolor Carioca. Igualmente, não houve conferência das imagens de televisão.