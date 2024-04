Força de Ríos e chute de Endrick: Veiga monta jogador ideal do Palmeiras

Destaque do Palmeiras nas últimas temporadas, Raphael Veiga contou ao canal da Libertadores no X (antigo Twitter) como seria seu jogador perfeito - montado apenas com colegas de elenco.

O que aconteceu

Sem falsa modéstia. Raphael Veiga disse que o jogador ideal do Palmeiras teria a perna esquerda dele. A perna direita seria de Dudu.