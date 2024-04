Quais os testes Tite já fez Flamengo ao 'perder' jogadores titulares

Neste cenário, Tite faz mudanças e observa variações no time. Alguns pontos, inclusive, geraram situações novas e que já passavam pelo imaginário do torcedor.

De la Cruz e Gerson lado a lado no meio de campo é um desses exemplos. O uruguaio, poupado, começou no banco contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo, mas não na vaga de Gerson, e sim na do atacante Luiz Araújo.

A comissão ainda não tinha tido um tempo maior para trabalhar essa possibilidade. Gerson voltou a ficar à disposição recentemente, após se recuperar de uma cirurgia no rim, que foi realizada no começo do mês passado.

"Nesse jogo específico, o Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção do Uruguai. São jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função. Temos esse entendimento do jogo e respeitamos o que o jogo pede", explicou o auxiliar César Sampaio.

A flutuação citada por Sampaio é um trunfo. Arrascaeta foi poupado contra o São Paulo e, na ocasião, De la Cruz atuou mais à frente em um meio de campo formado por ele, Pulgar e Allan.

Há também um olhar para os mais jovens. Jogadores como Victor Hugo, Igor Jesus e Lorran passam a ganhar espaço neste rodízio.