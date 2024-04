Tite explica Pedro e De la Cruz poupados: 'Não é da vontade do técnico'

"É um gramado que proporciona velocidade, a arbitragem também, em um nível melhor, não é só pq tomei cartão amarelo, tem de critério estabelecido para as duas. e foi a supremacia das duas equipes, do processo de marcação, com dois modelos diferentes, em cima da criatividade.

Pedro e De la Cruz poupados

Cesar Sampaio

Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico (De la Cruz), temos avaliação fisiológica, acúmulo de minutos e, seguindo as determinação do departamento de saúde, calendário árduo, iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo. Dentro dos minutos que têm, se conhecem melhor. Entendo que, com a entrada dos dois, começamos a fluir ofensivamente.

Tite

O Fábio [Mahseredjian, preparador] tem detalhes específicos da área, que são científicos, não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar, mas tem atleta que tem seis, sete jogos seguidos, e relatam que estão sentindo mais, e o departamento médico diz que a nossa posição é 'de cuidado'. Hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, Erick e Luiz Araújo que estavam amarelos e vermelhos, porque tinham riscos importantes, e sintético também tem característica diferente. A exigência articular e muscular no sintético é muito maior também