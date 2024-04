Palmeiras 0 x 0 Flamengo resume a falta de ambição dos técnicos no Brasil

Mas Tite escolheu a partida contra o Palmeiras. Não, o resultado não foi ruim para os visitantes. Empatar na casa do Palmeiras, onde o Flamengo não é derrotado desde 2017 (quatro empates e duas vitórias) é algo de valor, claro. Mas faltou ambição, desejar a vitória.

Pragmatismo em demasia, receio de correr riscos, prioridade ao não ser derrotado em detrimento do sair vencedor. Opções dos treinadores, capazes e vitoriosos, mas que no domingo não fizeram nada de bom pelo futebol. E talvez nem pelos seus times. As rodadas finais dirão.