Milton Cruz resgata 'esquecidos' por Carpini e dá novas opções a Zubeldía

Três na defesa e três na frente

Milton Cruz manteve o time com três zagueiros, mas escalou três atacantes: Luciano, André Silva e Calleri. Deu certo. A equipe não tomou sustos, teve atuação segura no meio e o trio se destacou na frente.

Classificação e jogos Brasileirão

Calleri fez de cabeça em cruzamento de André Silva, e Luciano marcou em pênalti sofrido por ele mesmo. Os três se entenderam bem e tiveram notas acima de 7 no FootStats.

Coloquei o Alan no lugar do Ferraresi e o Pablo Maia e o Alisson lado a lado, com o André na frente. É um cara que briga, precisávamos de alguém para o jogo de choque. Dar os parabéns aos jogadores pelo empenho, acho que se a gente jogar sempre assim, vamos buscar alguma coisa grande esse ano. Milton Cruz, após vitória do São Paulo

Zubeldía assume com novas opções

Anunciado no sábado (20), Luis Zubeldía assistiu à partida em Goiânia e viu o São Paulo apresentar novas opções com Milton Cruz. O resgate de atletas (como Alan Franco e Bodabilla) somado à mudança no sistema de jogo (com André Silva titular) refrescaram o time para a chegada do novo treinador.