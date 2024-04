Luciano admite semana turbulenta e agradece Carpini: 'Nos ensinou e ajudou'

Autor de um dos gols da vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, Luciano agradeceu Thiago Carpini e admitiu que o clube teve uma "semana turbulenta" com a demissão do treinador.

Além de agradecer Carpini, Luciano também falou sobre a presença do novo técnico, Luis Zubeldía, no Antônio Accioly. O atacante disse que espera que o novo comandante tenha gostado do que viu.