São Paulo faz 3 a 0 no Atlético-GO com golaço de Calleri e Zubeldía de olho

?? O gol de Calleri, que aproveitou assistência de André Silva para abrir o placar no primeiro tempo!#TocaNoCalleri #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/CCihLxPPRR -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 21, 2024

André Silva titular, com Luciano armando

Com o interino Milton Cruz no comando, o São Paulo voltou a jogar com três zagueiros, mas com André Silva e Calleri como dupla de ataque. Luciano atuou mais atrás, como armador, com liberdade de movimentação e se aproximando dos alas. O Tricolor apostou nas bolas aéreas e foi assim que construiu seus dois gols.

Como foi o jogo

O São Paulo se impôs desde o início e fez 1 a 0 com um golaço de cabeça de Calleri. Detalhe para a assistência de André Silva, que começou de titular após boas partidas saindo do banco e respondeu em campo com boa atuação. Mesmo jogando em casa, o Atlético-GO não conseguiu produzir, errou muito e não levou perigo ao gol de Rafael. Primeiro tempo muito seguro do São Paulo.

Dominante em campo, o Tricolor ampliou no início do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Luciano. No lance, o zagueiro Luiz Felipe foi expulso e colocou por água abaixo os planos de Jair Ventura, que fez duas mudanças no intervalo. Com a vitória encaminhada, o São Paulo ainda viu o Atlético-GO ter mais um jogador expulso. No fim, Ferreirinha fez bonita jogada individual e marcou o terceiro.