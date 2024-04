Em jogo truncado, Palmeiras e Flamengo mostram quem domina o confronto

Em um reflexo natural do peso do embate, o primeiro tempo no Allianz Parque foi muito travado. Marcação forte, Raphael Veiga e Arrascaeta sem espaço para criar, poucas chances reais, muitos cartões amarelos. Os haters chamariam de chato. Dá para chamar de intenso.

Com três zagueiros e sem Zé Rafael, contra um Rubro-negro sem De La Cruz e Pedro, o Alviverde se protegeu bem, mas quase não chegou. O que houve de vida apareceu nas bolas paradas e lançamentos de Weverton. Luiz Araújo perdeu uma boa oportunidade e brilhou na marcação.

Na segunda etapa, as alterações forçaram a abertura do campo. Pedro entrou no intervalo. Logo depois vieram Gerson e Rony. A diferença mesmo ficou por conta das alterações seguintes. Abel abriu mão de Mayke e do esquema com três zagueiros. Tite finalmente colocou De La Cruz na partida. Mais perto do fim, Estêvão também deu uma animada no final da tarde.