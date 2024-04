'Tite é moderno: chutão para frente e corre todo mundo atrás', ironiza RMP

O colunista Renato Mauricio Prado ironizou, no Fim de Papo deste domingo (21), a postura de Tite no duelo entre Palmeiras e Flamengo, que acabou em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

Tática moderna? "O Tite é um treinador moderno, sou obrigado a reconhecer: está antenado com as mais modernas táticas e estratégias do mundo: chutão para frente e corre todo mundo atrás dela. Isso eu nunca tinha visto no futebol, é novíssimo. Nem o Guardiola conhece essa tática. Dá um bicão e corre todo mundo atrás para ver o que acontece. A gente cansa de ver isso em jogo de fraldinha. Lá é assim: o goleiro dá um bico para frente e os caras saem correndo atrás da bola. Foi mais ou menos isso a tática do Tite hoje."

Falta de vontade. "O jogo foi muito ruim e evidenciou a vontade de os dois de não perder. Se aquela bola que entrou no finalzinho não tivesse impedido... mas ninguém se arriscou, principalmente o Flamengo."