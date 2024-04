Como relação entre Leila e Landim esquenta rivalidade Palmeiras x Flamengo

Landim não levou para o coração. Tanto que diz atualmente que não há confronto pessoal entre eles.

Quando eles convergem...

Meses depois, veio o acordo para que a assinatura do contrato viesse. Sem a liga e com um bloco comercial formado, o Flamengo não teve o mínimo garantido. Mas bateu o pé até conseguir uma proposta cuja aprovação nos conselhos do clube fosse viável. Landim bateu muito nessa tecla durante as várias reuniões da Libra. No Palmeiras, Leila tem mais autonomia.

A firmeza dos dois dirigentes convergiu quando os clubes da Libra se viram diante de propostas para venda de percentual de 20% dos direitos futuros do bloco. Palmeiras e Flamengo bateram o pé diante da proposta do fundo Mubadala e não quiseram. Aí, o negócio nesse formato não andou.

Mas quando a trocação migra para assuntos dentro de campo, o clima fica mais tenso. É assim com discussões sobre arbitragem, por exemplo. O lado palmeirense acusou o Fla de ser o sistema no ano passado, mas quem acabou campeão foi o próprio Palmeiras.

Capítulo mais recente

A polêmica da vez envolve gramado. Landim falou num evento na Gávea que o Palmeiras intencionalmente levou o jogo deste domingo (21) para o Allianz com objetivo de usar o sintético como vantagem.