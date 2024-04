Quem é melhor: Tite ou Abel? Colunistas debatem duelo Palmeiras x Flamengo

Donos de quatro dos últimos cinco títulos brasileiros, Palmeiras e Flamengo duelam no domingo (21), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Quem terá o melhor comandante à beira de campo? No Fim de Papo, Alicia Klein, Renato Mauricio Prado e Walter Casagrande debateram quem é melhor treinador: Abel Ferreira ou Tite?

RMP: 'Tite tem uma carreira mais consistente que o Abel'

O Tite vive um momento de altos e baixos, uma espécie de montanha-russa. A carreira do Tite é muito mais vitoriosa do que a do Abel, é mais cheia de títulos, tem dois Brasileiros, que o Abel também tem, mas em compensação tem a Libertadores com o Mundial, além de ter comandado o Brasil em duas Copas do Mundo. Então, o Tite é um treinador com uma carreira mais consistente que o Abel, mas eu me arrisco a dizer que o Abel tem um momento melhor que o Tite, o Abel vive três anos mágicos na carreira dele, coisa que o Tite não viveu nos seus últimos três anos.

Casagrande: 'Abel é o melhor treinador da América do Sul'