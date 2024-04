Entre o sagrado e o profano, o Fluminense de Diniz pulsa

Logo depois de abrir dois a zero o Fluminense leva um gol de cabeça tendo dois zagueiros-zagueiros marcando o atacante. E aí, Brasil?

Tudo isso digo para tentar mostrar como o debate sobre as experimentações de Fernando Diniz pode induzir a uma espécie de limitação da análise tática, a um empobrecimento da discussão. Assim como a repetitiva crítica ao modo como o time escolhe sair jogando na toquêra desde a sua área. Quando dá errado, chovem as críticas no tom "eu avisei". Quando dá certo, silêncio. E dá muito mais certo do que errado, ainda que os erros façam mais barulho.

O Fluminense vive uma de suas fases mais gloriosas - um bi-campeonato Carioca depois de algumas décadas e a tão sonhada Libertadores. Esse ano já levantou uma taça, a da Recopa - outra inédita. Mas, a julgar pela fúria das análises, parece que o time está numa crise profunda e sem perspectivas.

Verdade, a fase é de baixa. O time oscila e não encaixa. Mas não é tudo natural? A conquista da Libertadores e da Recopa, a saída do zagueiro que era uma das espinhas do time, o fato de administrar emocionalmente o imenso sucesso e o que fazer com tanto sentimento, a reconstrução do time com a chegada de muita gente.

Cada vez mais, exigimos apenas a vitória. Nada além dela pode valer. A torcida já reclama e há quem cogite a saída de Diniz. Me parece tudo bastante absurdo, mas não é nessa sociedade a cada dia mais imediatista que fetichiza coisas obsoletas e só consegue gozar na vitória eterna.

Flu e Vasco fizeram um jogo com cara de clássico: disputado, pegado, emocionante. O Fluminense fez o que fez durante 2023: criou, se movimentou, tocou e deu espaço para o adversário. Gostem ou não, isso é o Dinizismo que conquistou a América.