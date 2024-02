Pai de vítima do Ninho após Flamengo ser condenado: 'Sensação de justiça'

Cristiano Esmério, pai de Christian Esmério, falou em "alívio" após sentença que condenou o Flamengo a pagar os familiares do goleiro, uma das 10 vítimas do incêndio no Ninho do Urubu.

Como sempre falamos, fomos até o final por justiça, pela condenação de alguém. Essa sentença traz certo alívio porque só nós sabemos o que nós passamos, o que ouvimos. Por tudo isso, há, em parte, uma sensação de Justiça

Cristiano