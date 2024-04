Vasco lamenta declaração machista de técnico: 'Pedimos desculpas'

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas. Vasco, via X

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas.#VascoDaGama -- Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024

Declaração machista

Ramón Díaz tentou justificar sua fala dizendo que o futebol "é dinâmico, com ações rápidas". A declaração repercutiu nas redes sociais e gerou indignação.

Sobre os árbitros, não podemos falar muito porque o VAR... Na última partida, uma senhorita, uma mulher, foi pênalti e ela interpretou diferente porque o futebol é diferente. Principalmente, que o VAR seja decidido por uma mulher, acho que é bastante complicado porque o futebol é tão dinâmico, com ações rápidas. Ramón Díaz, em entrevista coletiva

Depois, o técnico vascaíno fez um pronunciamento se retratando. Ele pediu desculpas se sua decisão foi "mal interpretada" e disse que quis dizer que uma única pessoa possa decidir comandando o VAR.