Vasco vence Grêmio em jogo com Kannemann nocauteado e homenagem a Dinamite

O Vasco começou o Brasileirão com uma vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, neste domingo (14), em São Januário. A partida marcou uma série de homenagens a Roberto Dinamite e também estreou algumas inovações no regulamento do campeonato.

Os gols do Vasco saíram ainda no primeiro tempo, com dois belos chutes de David e Matheus Carvalho. No segundo tempo, Gustavo Martins descontou para o Grêmio.

O jogo teve a primeira substituição dentro do protocolo de concussão do Brasileirão: o zagueiro Kanneman sofreu um choque na cabeça, não teve condição de continuar e o Grêmio teve direito a acionar o gatilho para que o jogo tivesse seis alterações.