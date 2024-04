Dirigente do Corinthians ataca Rubão por crítica: 'Verdadeira farra acabou'

A pegadinha desse jogo, é que o Diretor de Futebol, no dia seguinte ao Corinthians estar à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, venha a público em uma entrevista atacando a honra de Conselheiros, caluniosa e desrespeitosa, tentando jogar todas as instituições do clube e seus integrantes em conflito generalizado para criar uma narrativa se vitimizando, justamente para se eximir de dar explicações sobre seu trabalho que é questionado por unanimidade. Oras, vá se explicar pelo desempenho pífio de nosso time, pois a todos parece que o problema lá no CT é de gestão do futebol. Sobre isso o Presidente também deve explicações a todos, o que acontece com e no Corinthians.

Para não passar em branco, esclareço que as Comissões do Conselho Deliberativo têm previsão Estatutária e Regimental, foram formadas e criadas com o apoio unânime do Conselho Deliberativo e além de suas prerrogativas legais prescritas no Estatuto do Corinthians, visam dar espaço para o despontar de novas lideranças para o futuro em nosso Clube, para que não fiquemos reféns de nós mesmos.

Elas cumprem seu papel que foram instituídos em assembleia geral dos associados, e já funcionaram em outras gestões do Conselho, portanto mentirosa a afirmação que visam "chantagear" o Presidente. Conselheiro desconhecer o Estatuto sim, é enganar o associado e a sociedade corinthiana.

Não farei qualquer referência pessoal ao Diretor, pois conheço e respeito a família dele, além do mais sei que ele está desorientado.

O Conselho Deliberativo sob minha Presidencia, cumprirá o Estatuto, doa a quem doer.

Não vou cair nessa emboscada, a verdadeira farra acabou aqui!