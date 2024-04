Corinthians não acha soluções e segue sem vencer times de Série A em 2024

O Corinthians também tem o pior aproveitamento no ano entre os 20 times da elite do futebol brasileiro: sete vitórias, quatro empates e sete derrotas (46,3%).

Eliminado precocemente no Paulista e com dois tropeços no Brasileirão, o Corinthians precisa reagir diante do Red Bull Bragantino, sábado, fora de casa.

Dificuldade para definir o time

O técnico António Oliveira inovou para enfrentar o Juventude, mas o Corinthians repetiu os defeitos.

O Timão foi a campo com Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos, com Raniele como único volante. O time não criou muitas chances e ainda foi irregular na defesa.

Provavelmente sem reforços nessa janela que se encerra na sexta-feira (19), António precisa de soluções caseiras e vai repensar a escalação.