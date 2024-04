Santos e outros times procuram Gustavo Mosquito, mas Corinthians veta saída

O atacante, sem espaço com o técnico António Oliveira, via um empréstimo com bons olhos e agora quer convencer o português.

Mosquito voltou a atuar na última quarta-feira (18), na derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Juventude. Ele entrou no segundo tempo.

O jogador de 26 anos renovou seu contrato com o Corinthians até 2026. O Timão entende que o atleta é útil e não vai liberá-lo facilmente.