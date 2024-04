Maycon sofre lesão no joelho e pode não jogar mais pelo Corinthians em 2024

Maycon, do Corinthians, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai passar por cirurgia.

O que aconteceu

Maycon teve a lesão no joelho durante a derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Juventude na última quarta-feira (17), no Alfredo Jaconi.

O meio-campista será operado nos próximos dias e pode não jogar mais pelo Timão na temporada. Essa recuperação demora no mínimo seis meses.