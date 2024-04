Palmeiras volta a Barueri com Abel, atletas e financeiro insatisfeitos

As obras estão programadas para iniciarem em 10 de junho. Leila já confirmou que fechou com a Total Grass, responsável pelos gramados do estádio Nilton Santos e Pacaembu, para colocar o sintético também na Arena Barueri.

De 11 jogos possíveis na temporada jogando como mandante (contando o duelo contra o Inter), o Palmeiras fez apenas cinco no Allianz Parque. A equipe perdeu sua casa em diversos jogos do Campeonato Paulista após o gramado ser interditado pela FPF pela polêmica envolvendo o termoplástico.

Departamento financeiro lamenta baixa arrecadação

O departamento financeiro do Palmeiras também lamenta ter que jogar longe do Allianz Parque. Só no jogo contra o Novorizontino na semifinal do Paulistão, que marcou a volta do Palmeiras ao Allianz após dois meses, o Alviverde conseguiu arrecadar mais do que a soma total de cinco partidas que disputou em Barueri.

A renda líquida da semifinal do Paulistão foi de R$ 2.539.613,39, enquanto o time tinha arrecadado R$ 1.666.914,17 jogando na região metropolitana de São Paulo. Foram cinco confrontos, incluindo a partida contra o rival Corinthians. Completam a lista Ituano, Mirassol, Botafogo e Ponte Preta.

Mais da metade dessa renda atuando fora do Allianz foi conseguida apenas no clássico contra o Corinthians. No clássico, a Arena Barueri teve recorde de público e registrou renda líquida de R$ 1.055.877,56.