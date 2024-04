Lázaro avalia evolução no Palmeiras e pede atenção ao longo da temporada: "Vai ser complicada"

O Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro, no último domingo, no Barradão. O atacante Lázaro começou no banco de reservas, mas entrou ao longo do segundo tempo e chegou a seu nono jogo com a camisa do Verdão.

Nos últimos dez jogos pela equipe de Abel Ferreira, Lázaro ficou de fora apenas de dois: contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulista, e contra o Liverpool-URU. O jogador teve três chances como titular e nas outras seis saiu do banco de reservas.

"Estou bastante feliz pela evolução. Sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução com a ajuda dos meus companheiros e da comissão. Isso faz com que eu me sinta muito à vontade dentro de campo. Cada dia que passa eu venho aprendendo, buscando a evolução", disse.