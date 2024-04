Bruno Mezenga fala do amor pela Turquia e diz nunca ter sofrido racismo lá

Mesmo sem dominar o idioma turco, Bruno sentia que os gestos eram de admiração por sua aparência. "As pessoas sempre queriam tocar meu cabelo, admiravam minha cor de pele. Era uma situação inusitada, meu tradutor sempre explicava que era um gesto de carinho e admiração."

"Graças a Deus, nunca vi nenhum problema de racismo na Turquia. Eu e minha família fomos sempre tratados com respeito, os meus filhos... O Romeu, meu mais velho, nasceu lá e nunca enfrentamos nenhum tipo de discriminação."

Um país para toda a vida

Vinicius Junior vive um terror na Espanha por causa do racismo. O brasileiro disse na última entrevista com a seleção que é ofendido 'até por crianças' e chorou ao dizer que só queria jogar futebol, mas teve de comprar a briga que deveria ser de todos.

Mezenga não ignora o racismo. Ele toma cuidado e enfatiza que se refere exclusivamente à experiência pessoal que teve nos sete anos que viveu na Turquia.

Atuando pelo Santos, Mezenga passou por uma situação bem diferente do que viveu na Turquia. "Já tive um episódio de racismo, ano passado, no Santos. Fiquei sabendo através de uma pessoa que fazia parte de um grupo de WhatsApp que alguém teria me chamado de 'desgraça de macaco' após eu ter perdido um pênalti".