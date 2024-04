Atacante do Água Santa dá caminho para Santos segurar Palmeiras no Allianz

O Santos precisa tentar prorrogar o máximo o primeiro gol. Aqueles primeiros minutos, a vontade ali dos jogadores do Palmeiras junto com o empurrão da torcida, com o estádio lotado isso é praticamente normal. O que vai acontecer ali nos primeiros 15, 20 minutos, essa blitz, essa pressão o tempo todo de querer pressionar e poder marcar logo no inicio do jogo. Bruno Mezenga

O pecado do Água Santa foi justamente esse, não segurar a vontade inicial do Palmeiras.

Na nossa situação nós tomamos o gol muito cedo também [aos 15' do 1º tempo], e a gente sabe que essa pressão inicial principalmente no último jogo no Allianz Parque, com o estádio lotado, é bem difícil e aí se você toma o gol logo no inicio acaba que também estraga um pouco da estratégia.

Bruno Mezenga vê um duelo equilibrado, mas não fica em cima do muro. Para ele, o Santos tem vence pelo belo trabalho de reconstrução que tem feito após o rebaixamento: "Tem tudo pra ser campeão".

