Autor do gol de bicicleta em Cianorte x Corinthians sumiu; UOL foi atrás

O Corinthians aplicou 5 a 1 na volta em São Paulo e se classificou, mas o confronto ficou marcado na história do Cianorte. O feito do modesto Cianorte no jogo de ida ainda foi amplificado quando o Corinthians se sagrou tetracampeão brasileiro naquele mesmo ano.

Adir Kist: "Era um clube com dois anos de existência, em sua participação a nível nacional. Com 20 minutos de jogo, a gente ganhava por 3x0. O Corinthians não se encontrava em campo, mesmo sendo aquele time que foi campeão brasileiro no mesmo ano, com atletas da seleção argentina e brasileira. A gente via que eles brigavam entre eles. Quando quiseram entrar no jogo, não conseguiam. Foi um feito marcante, deu uma euforia muito grande na região. A gente foi vítima disso, criou-se euforia no pais inteiro e trouxe para nós uma responsabilidade que a gente não tinha como sustentar. Com a força da torcida, o Corinthians fez o resultado. Foi um jogo que ficou na história do Cianorte, colocou o clube no cenário nacional".

Diego Cabral: "Para nós, foi uma satisfação imensa estar jogando contra Corinthians, pela grandeza do clube e pelos jogadores que estavam lá. Para nós, foi declarado como 'jogo da vida', momento único. Na época, eu tinha 20 anos, era o mais novo do elenco, praticamente. Tínhamos que fazer o nosso jogo da vida, professor Caio Júnior sempre passou isso para gente. Tiveram momentos do jogo em que a gente olhava o semblantes dos corintianos e percebia que não sabiam o que estava acontecendo. A agente aproveitou a oportunidade, foi um jogo que tudo que a gente fazia dava certo. Já no segundo jogo aconteceu tudo o inverso. Foram os dois maiores jogos da minha carreira".