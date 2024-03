O camisa 10 acabou? Ou nós simplesmente não sabemos o que ele faz?

Mas faltam alternativas no presente. A mesma questão sobre jogadores que executam a função atualmente no futebol brasileiro teve apenas 10 opções como resposta.

Um dos mais votados não é brasileiro. Dos cinco mais lembrados, dois são estrangeiros.

Os mais citados foram o uruguaio De Arrascaeta, do Flamengo, e Ganso, do Fluminense, com quatro votos cada. Alan Patrick, do Inter, Raphael Veiga, do Palmeiras, e James Rodríguez, colombiano do São Paulo, tiveram três.

Não tem mais camisa 10, acabou. Tem o Ganso, ele não corre, joga porque tem talento, o Ganso flutua, não é muito de meter a bola. Me fala outro 10? Tem o Neymar, ele é um 10, mas não é um armador. Mudaram o conceito tático, o futebol brasileiro está pobre, hoje não temos mais jogadores criativos, eu ouço o seguinte, centroavante tem que marcar, tem que marcar gol pô, é um outro conceito Rivellino, ex-meia de Corinthians e Fluminense

Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

O 10 'saiu de moda' no mundo

Colunista do UOL, Rafael Reis conta que a maioria dos clubes da Europa deixou de usar a figura do camisa 10 a partir de uma mudança de sistema. Quando os principais clubes do mundo abriram mão de um volante trocando o 4-2-3-1 pelo 4-3-3, também abdicaram de tal figura.