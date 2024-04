Flamengo tem volta de Wesley e desfalque de Viña contra o São Paulo

O Flamengo terá o retorno do lateral direito Wesley para o duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em compensação, o lateral esquerdo Viña será desfalque.

O que aconteceu

Wesley está recuperado de uma lesão muscular que o deixou de fora das finais do Campeonato Carioca. O jogador ficará à disposição e disputa posição com Varela.

Já Viña segue o protocolo de recuperação de concussão. O lateral esquerdo teve um choque de cabeça na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO e precisou passar por exames neurológicos em um hospital de Goiânia (GO). A expectativa é a de que ele volte a ficar à disposição para o jogo deste domingo (21), contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP).