Gigantes da Europa têm interesse em Murillo, ex-Corinthians, diz jornal

O zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, é um nome de interesse para clubes gigantes da Europa e pode trocar de equipe na próxima janela de transferências.

O que aconteceu

Clubes como Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Newcastle e PSG sondam o jogador brasileiro. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, a expectativa do Forest é vendê-lo por pelo menos 50 milhões de libras (R$ 319,7 milhões, na cotação atual).

O fato de o Nottingham Forest ter de vender jogadores para ajustar as finanças para a próxima temporada conta a favor da negociação do zagueiro. A Premier League puniu o clube com a perda de quatro pontos violação de regras financeiras.