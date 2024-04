'Não sou mentiroso', diz Tite sobre disputar todos os títulos no Flamengo

O técnico Tite, do Flamengo, voltou a tocar no assunto que gerou muita repercussão durante a semana: a declaração de que era "humanamente impossível" disputar os títulos do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. O treinador destacou sua sinceridade ao dizer que "não é mentiroso", mas avaliou que algumas pessoas não o entenderam ou não quiseram o entender:

Talvez tenha me faltado um complemento. Talvez algumas pessoas não comprenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender. Talvez! Todos os campeonatos nós trabalhamos, treinamos, para conquistar tudo. E eu, como torcedor, também gostaria que meu time conquistasse tudo, mas eu não sou mentiroso. Muito difícil fazer essas conquistas. Se é para fazer média, eu não vou fazer isso. Vamos lutar? Claro que vamos, mas calma. Um pouco de discernimento, de coerência e sensatez

Tite

"O objetivo do clube está acima dos individuais. Tenho 30 anos como técnico, sei da minha escala de hierarquia. O que for melhor para o clube, vamos fazer. Vamos lutar por tudo. Fui campeão do mundo perdendo o Brasileiro, fui campeão da Libertadores perdendo o Paulista, e eu queria ganhar tudo. Eu não gosto de dar bala Juquinha, fazer média, não é meu modelo, minha forma. A maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz. Talvez alguns entendam e talvez alguns outros não façam questão de entender", complementou.