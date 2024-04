Escolinha do Corinthians: António quer educar joia dentro e fora de campo

O técnico António Oliveira rasgou elogios ao atacante Wesley, de 19 anos, e pretende ter mais tempo para desenvolvê-lo no Corinthians.

O que aconteceu

O treinador do Corinthians gostaria de ter mais dois anos com Wesley no grupo. O jovem de 19 anos já chama a atenção do mercado e recebeu sondagens da Europa.

Xodó de António, Wesley foi um dos destaques do timão no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, ontem (14), na Neoquímica Arena. O menino tem mostrado personalidade e não sentiu a pressão no Corinthians.