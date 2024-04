Até quando os árbitros ignorarão as entradas maldosas do Fagner?

Neste texto, quero abordar as entradas maldosas e traiçoeiras do lateral Fagner, do Corinthians. Fagner sempre foi maldoso, mas agora está completamente sem noção e entra para machucar qualquer um. A entrada que ele deu no Zaracho, do Atlético-MG, neste domingo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no empate de 0 a 0, foi de uma perversidade sem tamanho. Ele deu um bico na bola e avançou com a sola da chuteira na altura do joelho e coxa, de propósito, para machucar de verdade.

O fato de o VAR não ter chamado o árbitro mostra toda a incompetência do quarteto de arbitragem e dos árbitros de vídeo. Já faz muito tempo que os árbitros são coniventes com as entradas do Fagner. Ele é desleal, não respeita os colegas de profissão, e a comunidade do futebol faz vista grossa a isso.

Quando Fagner receberá uma punição severa? Será que será necessário ele destruir a carreira de mais um jogador, como fez com o meia-atacante Carlos Eduardo, do Flamengo, para que isso aconteça?