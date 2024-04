Brasileirão começa com árbitros e gramados em xeque. E cabeças em choque

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, reclama com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O time goiano detonou as principais decisões de Andre Luiz Skettino Policarpo Bento. Principalmente o pênalti sobre Bruno Henrique, que resultou na expulsão direta do lateral Maguinho. O atacante saiu sangrando do lance. O clube contestou ainda o vermelho direto ao técnico Jair Ventura. Da parte do Fla, a reclamação menos incisiva foi pela não expulsão de Alejo Cruz por acertar o pé no rosto de Ayrton Lucas.

Já o Atlético-MG criticou Yuri Elino e o VAR por não intervirem para expulsar Fagner após uma entrada de sola no joelho de Zaracho.

Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, vai ter trabalho.

Marretada no gramado

As pancadas do funcionário do Atlético-GO evidenciaram o quão ruim estava o gramado do Serra Dourada. Nessa cena em questão, a tentativa foi reduzir um morrinho que ser formou próximo ao sistema de irrigação. O campo, como um todo, estava irregular e cheio de areia.