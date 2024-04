Abel critica gramado do Barradão e compara Palmeiras a carro de Fórmula 1

Após o triunfo do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vitória, fora de casa, na estreia do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira criticou o gramado do Barradão e comparou seu time a um carro de Fórmula 1.

O que ele disse

O treinador português disse que o jogo vai 'deixar marcas'. Abel Ferreira ressaltou que a condição ruim do gramado deixou os jogadores exaustos no fim da partida. De acordo com ele, os palmeirenses chegaram ao vestiário 'sem forças para tirar a roupa'.

Abel Ferreira disse que o gramado levou a erros individuais durante o jogo. O técnico do Palmeiras ressaltou que o cansaço aumentado pelo desgaste com a grama 'alta, difícil e dura', provoca decisões erradas.