Real Madrid vence o Mallorca e amplia folga na liderança do Espanhol

Gols e destaques

No travessão. Aos 32 do primeiro tempo, Bellingham arriscou um chute de fora da área. A bola explodiu no travessão e foi o único lance de grande perigo da etapa.

1x0. Tchouaméni abriu o placar para o Real aos 2 minutos do segundo tempo. O volante dominou uma bola fora da área e chutou forte, contando com um leve desvio para concluir no ângulo.

Incrível! Com 15 minutos da segunda etapa, Brahim Díaz ficou na cara do goleiro, mas se atrapalhou para finalizar e a bola ficou fácil para Rajkovic. No lance seguinte, Modric tentou finalização, mas isolou por cima do gol.

Em cima da linha. Vinicius Jr. driblou a zaga do Mallorca e deixou para Valverde finalizar. O uruguaio acabou chutando em cima do defensor Nastasic, perdendo o gol.

Lunin salva. A melhor chance do Mallorca veio em um belo chute de Darder. A bola tinha direção no ângulo direito, mas o goleiro do Real espalmou para escanteio.