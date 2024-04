Técnico do PSG dispensou Neymar pessoalmente: 'Procure outra equipe'

O jogador e o treinador tiveram problemas extracampo nos tempos de Barcelona, principalmente nas temporadas 2015/16 e 2016/17. Além de Neymar, Luís Enrique também pediu a saída de Verrati, principal parceiro do brasileiro no PSG.

Disse que tinha de encontrar uma nova equipe e que não o levaria para os jogos no Japão testemunha ao jornal francês.

"Luís Campos — diretor do PSG — convenceu Luis Enrique a levar Neymar (ao Japão) para vendê-lo por um preço maior. Mas já não funcionava. O seu compromisso já não era o mesmo.", contou.

Embora não tenha ficada clara o motivo da dispensa, Luis Campos afirmou pouco tempo depois que seria para o bem das finanças do Paris Saint-Germain.

Neymar foi vendido ao Al-Hilal pouco após o fim da temporada do PSG no Japão por um montante de R$ 483 milhões. O valor rendeu a maior venda da história do clube francês.