City goleia Luton com gol contra de bochecha e assume a liderança no Inglês

Data e hora: 13 de abril de 2024, às 11h

Local: Etihad Stadium, Manchester City (ENG)

Cartões amarelos: De Bruyne (MAC)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Hashioka (LUT) aos 2' do 1T (contra); Kovacic (MAC), aos 18' do 2T, Haaland (MAC), aos 30' do 2T; Ross Barkley (LUT), aos 36' do 2T.

Manchester City: Ederson, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol, Rico Lewis, Kovacic, Matheus Nunes, De Bruyne (Sergio Gómez), Julián Álvarez, Doku, e Haaland (Oscar Bobb). Técnico: Pep Guardiola.

Luton Town: Kaminski, Onyedinma (Zack Nelson), Hashioka, Burke, Doughty, Clark (Joe Johnson), Barkley, Berry (Mpanzu), Chong, Morris e Townsend (Woodrow). Técnico: Rob Edwards.