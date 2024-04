Brasileirão 2024 terá 134 estrangeiros; veja os números por país

Espanha: 2

Angola, Bulgária, Nicarágua, Peru, França, RD Congo: 1

Os beneficiados

Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Botafogo, Grêmio e São Paulo foram as equipes que mais se beneficiaram. Todas elas extrapolavam o limite anterior. O Juventude é a única equipe que não possui estrangeiros no elenco.

O Furacão é o time com mais estrangeiros no elenco, com 10 ao todo. Fortaleza, Botafogo e Internacional vêm logo atrás com nove cada, e Grêmio e São Paulo contam com oito gringos nos seus elencos.