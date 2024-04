Gabigol e a dimensão de tragédia que só a história de heróis alcança

Em 2021 um amigo flamenguista que viu Zico jogar me disse que Gabriel Barbosa estava a caminho de se tornar o segundo maior ídolo do clube. Meu amigo, que entende desse riscado e da boleiragem, dizia que, para a garotada, Gabriel já era maior do que Zico. E então, depois de 2021, veio 2022 e 2023. Parece uma obviedade cronológica, mas para quem quiser contar a história de Gabriel Barbosa no Flamengo, essa ordenação dos anos é apenas caos.

Gabriel se lambuzou na fama e na glória que ele julgou já ser eterna, o que é demasiadamente humano. Documentário em streaming, bandeirão no estádio, frenesi nas ruas. Amigão de Neymar, Gabigol seguiu no passinho pela calçada da fama que tinha pavimentado. O corpo mais bombado demonstrava suas prioridades? Talvez. Hoje o futebol deixa os atletas - e os árbitros - muito fortões então tudo aqui é especulação. Mas, a julgar pelo que ele deixou de correr, de chutar e de finalizar, podemos ter uma ideia mais aproximada.

Gabigol não se deu especialmente bem com os treinadores que passaram pelo Flamengo depois de JJ mas não poderia imaginar a peça que a vida estava prestes a pregar. Depois de não ser convocado por Tite para a Copa do Mundo de 2022, Gabriel foi celebrar um dos títulos do Flamengo e, do alto do carro de som, achou de bom tom mandar Tite para aquele lugar.