Craques campeões brasileiros palpitam: quem leva a taça em 2024?

O favorito é o Flamengo, que financeiramente está muito forte. O Flamengo é um sério candidato pra mim, vem esse ano para complicar Dagoberto, campeão por Athletico (01), São Paulo (2007 e 2008) e Cruzeiro (2013 e 2014)

Quem ganha é difícil falar. Esse campeonato vai ser um dos mais difíceis que o Brasileirão vai ter. Tem o Atlético Mineiro, tem os dois que nos últimos anos estão ganhando tudo, Palmeiras e Flamengo. Flamengo é um time bem forte, Palmeiras é um time bem montado, agora cravar um vencedor é muito difícil Junior Baiano, campeão por Flamengo (92) e Vasco (2000)

Eu acredito que o Galo vai ser campeão, pelo time que tem, pela estrutura e tudo mais. Gosto muito de ver essa dupla Paulinho e Hulk jogando, estão fazendo ótimos jogos, eu gosto muito Donizete Pantera, campeão pelo Botafogo (95)

Eu não posso falar isso. Imagina o que aconteceu no ano passado, o Botafogo tinha a taça na mão e perdeu. O Palmeiras, que não tinha a taça na mão, ganhou. É o campeonato mais difícil do mundo. Me reservo ao direito de não opinar quem será o campeão Romerito, campeão pelo Fluminense (84)

Quem ganha o Brasileiro é o Palmeiras. Eu entendo que o time é cascudo, um time pronto e que é acostumado a ganhar. Vem provando isso ao longo dos anos Edu Dracena, campeão pelo Cruzeiro (2003), Corinthians (2015) e Palmeiras (2016 e 2018)