Santos pode usar caso de Lucas Lima para negociar jogador de maior salário

O Santos traça uma estratégia para tentar se desfazer do atacante Morelos, maior salário do elenco na temporada.

O que aconteceu

A diretoria do Santos estuda repetir a estratégia que adotou com Lucas Lima para tentar negociar Morelos. Internamente, o clube discute as opções para oferecer o atleta ao mercado, mesmo com ele em baixa.

Com Lucas Lima, o Santos o afastou do elenco principal e criou um ambiente ruim para incomodar o atleta e facilitar a negociação com o Sport. Vale lembrar que o meia travou a negociação com o time do Recife e se ausentou por dois dias do CT Rei Pelé.