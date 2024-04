Lideranças x lanternas: clubes brasileiros vivem extremos na Libertadores

Pedro, do Flamengo, comemora seu gol contra o Palestino, pela Libertadores Imagem: Thiago Ribeiro/Agif

Já Flamengo e São Paulo aparecem em segundo nas suas respectivas chaves. O Rubro-negro ainda não perdeu, mas fica atrás do Bolívar, que venceu seus dois jogos, enquanto o Tricolor paulista se redimiu do revés na estreia e está na cola do Talleres.

Classificação e jogos Libertadores

O esquadrão brasileiro foi melhor na segunda rodada após os tropeços em série na estreia. Tirando Botafogo e Grêmio, todos os outros ganharam. Na rodada inicial, apenas o Atlético-MG somou três pontos.

A Libertadores agora tem uma pausa de uma semana antes da terceira rodada. As equipes voltam a campo pelo torneio nos dias 23, 24 e 25 de abril, quando completarão metade da fase de grupos.

Classificação da Libertadores

Grupo A