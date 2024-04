Leo Ortiz demorou tanto a jogar no Fla que até família perde estreia e gol

Outros parentes foram embora justamente antes de o jogador estrear. Pai, mãe, namorada, tia e avó acabaram deixando a cidade. Eles chegaram com Léo e estiveram ao lado do zagueiro na adaptação ao Rio e ao novo clube.

Tite brincou dizendo que a "culpa" foi dele. Léo ficou sabendo que seria titular apenas no último treino antes da partida, na terça-feira.

O gol foi em um momento importante, o jogo estava mais complicado. Eu vibrei junto com minha irmã e meu cunhado, que ficaram no Rio. Minha família ficou aí durante um mês, um mês e meio. E no jogo que eles foram embora, ficaram só os dois aí Léo Ortiz

Treinador e zagueiro tiveram uma conversa sobre as oportunidades. Ortiz entendeu que chegaria ao Flamengo para buscar uma vaga e não mais para ser titular absoluto como era no Red Bull Bragantino. Hoje, ele está atrás da fila na disputa com Fabrício Bruno e Léo Pereira. David Luiz teve uma oportunidade na estreia da Libertadores.