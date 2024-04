Botafogo perde na estreia de Artur Jorge e se complica na Libertadores

O jogo

O Botafogo ficou sem meio de campo e iniciou o jogo com o sistema defensivo completamente perdido. O gol da LDU logo aos três minutos deixou o Alvinegro ainda mais atordoado e evidenciou que a ousada aposta tática do técnico Artur Jorge não tinha dado certo. Os equatorianos enfileiraram gols perdidos e poderiam ter saído com uma goleada da etapa inicial. Os brasileiros, que batiam cabeça, não viram a cor da bola.

No segundo tempo, Artur Jorge desfez seu esquema com as substituições. Com Tchê Tchê e Óscar Romero em campo, o Botafogo teve um pouco mais de posse de bola, mas seguiu tendo uma atuação ruim. A LDU, por sua vez, diminuiu o ritmo e tratou de controlar mais o resultado diante de um adversário que pouco ameaçava.

Lances e gols

Gol da LDU após lateral - A LDU abriu o placar logo com três minutos do primeiro tempo e depois de uma cobrança de lateral! Arce recebeu o arremesso, fez o pivô e tocou para Alzugaray escorar para o fundo da rede do Botafogo.

LDU ampliou, mas não valeu - Aos 24, os equatorianos chegaram com facilidade na área alvinegra e Estrada chutou cruzado, balançando a rede. O VAR, porém, foi acionado e a arbitragem assinalou impedimento após traçar as linhas.