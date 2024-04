Palmeiras ativa 'time da virada' e vence com gol de joia na Libertadores

A partida contou com uma arbitragem confusa, muita demora do VAR e distribuição de cartões amarelos. A demora nas checagens pelo árbitro de vídeo irritou os presentes no Allianz Parque, assim como jogadores e comissões técnicas. No campo, o árbitro Angel Artega aplicou seis amarelos apenas no primeiro tempo.

O próximo jogo do Palmeiras será no domingo, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira tenta o tricampeonato consecutivo.

Como foi o jogo

Liverpool saiu na frente na bola parada, o VAR esfriou o jogo e a torcida chamou o "time da virada". O time uruguaio saiu na frente logo aos dois minutos, mas o gol só foi validado pelo árbitro de vídeo aos oito. A demora gerou muita confusão entre jogadores, comissões técnicas e arbitragem. Após a confirmação do gol, os palmeirenses subiram o som no Allianz Parque pedindo a primeira vitória na Libertadores 2024.

Palmeiras encontrou espaços pelos lados, mas chegou ao empate com o "salvador" Aníbal Moreno. Luis Guilherme e Estevão foram os principais escapes de um Alviverde com muita dificuldade para construir, errando passes e sofrendo com os contra-ataques uruguaios. Coube ao autor do gol do tricampeonato paulista aproveitar o escanteio cobrado por Veiga e deixar tudo igual.

Flaco López aproveitou passe de garçom Veiga e chegou ao 11º gol na temporada. O Palmeiras voltou para o segundo tempo com Rony no ataque e muita fome de virada. Com muito volume, o time de Abel Ferreira empurrou o Liverpool para o seu campo e viu o camisa 42 virar a partida.