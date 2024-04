Calleri aprova protestos e diz que São Paulo 'precisa melhorar muito'

O atacante Calleri, do São Paulo, alertou a necessidade de a equipe "melhorar muito" após a vitória de 2 a 0 sobre o Cobresal, em jogo válido pela Libertadores e disputado hoje no MorumBis. À TV Globo, o argentino ainda mostrou estar de acordo com os protestos da torcida.

O que ele falou?

Partida truncada. "Foi um jogo difícil, a gente não conseguiu fazer gol no 1° tempo. Eles jogaram bem. A bola não entrou. O torcedor tem todo o direito de fazer essa reclamação."

Resultado x desempenho. "Queria que todo jogo fosse 10 a 0, mas muitas vezes não é possível. Hoje, por sorte, conseguimos ganhar."