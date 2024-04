Carpini explica tática, rebate pressão e cita lesões: 'Precisamos resolver'

"Colinha". "Tenho uma 'colinha' e, se não tivéssemos pontuado eu nem compartilharia, mas queria relembrar algumas coisas. Tivemos 71% de posse contra 29%, 26 finalizações contra seis e oito chances de gol contra zero. Estamos [no DM] com Luiz Gustavo, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negrucci, Rodriguinho, Patryck, Moreira, Iba, Young e Nestor que voltou hoje. São 12 atletas do grupo. Como vamos ter continuidade e jogada combinada com esta dificuldade? É muito difícil. Me sinto confortável no desconforto, ainda mais quando sinto respaldo de quem é importante."

Excesso de lesões. "Não [esticamos a corda], daqui a pouco a gente vai dizer que é o trabalho que afeta as lesões. É recorrente e um problema que precisamos resolver internamente: todos os departamentos assumirem as suas responsabilidades. Tivemos reuniões internas ontem, anteontem e vamos ter outra amanhã. Algo precisa ser feito. A gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos e não sobrecarregar os atletas. Primeiro em mim, e prefiro que a responsabilidade seja minha. Mas precisamos dividir. O Moreira é um caso que vem com recidiva. Luiz Gustavo vinha com uma situação no tendão. O Nestor já vinha de cirurgia. Rato e Rafinha foram fraturas. O Negrucci machucou na base. Se você pegar um balanço de lesões, não foram tantas musculares. Não é a carga de trabalho. Os fisiologistas e os preparadores são os mesmos."

Críticas exageradas? "Por incrível que pareça, recebo mensagens positivas... em 16 rodadas, são 60% de aproveitamento com todas as dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações... tudo já aconteceu. No balanço geral, vejo uma cobrança e um peso um pouco exacerbados, mas a gente precisa respeitar. Não sei se por conta da idade, acho que pode pesar, mas acredito que não, porque a competência não está atrelada a isso. Vejo jovens jornalistas competentes. Não é por isso. Não cheguei de graça, cheguei com muito mérito e vamos continuar. Vamos ter conquistas boas. Não tenho medo de falar porque sei o que está sendo feito no dia a dia. Respeito qualquer opinião contrária, mesmo que eu às vezes discorde."

James Rodríguez em ação durante São Paulo x Cobresal, partida da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

James Rodríguez e grupo "na mão". "É difícil falar sobre titularidade. Vamos ver o pós, como ele se reapresenta. Hoje, ele passou um pouco do limite e se dispôs a fazer o que ele fez. Isso é fantástico. Pela primeira vez, sinto o controle do grupo, tenho os caras do meu lado. A aceitação das ideias é cada vez mais aflorada. Isso seria uma dificuldade grande. Eu também ouvi algumas coisas... Era um trabalho encaminhado, realmente, mas também teve suas dificuldades."

Como equilibrar o time? A gente precisa equilibrar coletivamente, e de certa forma os três zagueiros equilibram. Trabalhei com uma linha de quatro jogando com o Ferreira, depois em uma linha de três também com ele, e foi aí que ele sentiu nos treinos. Me sinto mais seguro porque vínhamos sofrendo alguns erros. A gente via que algumas coisas não estavam saindo como gostaríamos. Fizemos uma intertemporada que teve 14 atletas, mas faz parte. A gente está preparado para continuar no dia a dia fazendo o melhor e buscando alternativas dentro das dificuldades."