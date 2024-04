Lance difícil? VAR demora seis minutos para validar gol contra Palmeiras

O jogo entre Palmeiras e Liverpool-URU, válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, começou quente e com uma lambança da arbitragem comandada pelo venezuelano Angel Artega.

O que aconteceu

Aos 2 minutos de partida, Ocampo chutou forte à meta de Weverton em falta cobrada de longa distância.

O goleiro do Palmeiras espalmou para frente, e Rosso aproveitou o rebote para balançar as redes e fazer a festa uruguaia no Allianz Parque.