Como Arena Corinthians superou até estádio do Real para receber jogo da NFL

Foram mais de sete meses de reuniões para convencer a cúpula da NFL que a capital paulista, e consequentemente a Arena Corinthians, deveria sediar o jogo internacional em 2024. A "defesa" da candidatura foi feita em Londres no início de outubro, e no final de novembro as conversas avançaram para a discussão dos termos de contrato. No entanto, o martelo ainda não havia sido batido, já que tudo dependia da aprovação do comissário da Liga e dos 32 donos das franquias.

O anúncio veio na segunda semana de dezembro, em Dallas, nos EUA, e terminou em "pizza" à paulistana — a delegação de São Paulo já viajou com o acordo assinado. Com isso, a capital paulista será o primeiro palco de uma partida da NFL no Hemisfério Sul.

Novo Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid Imagem: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

A disputa contra a Espanha e o famoso Santiago Bernabéu chegaram a dar "frio na barriga", mas o Brasil acabou levando a melhor. A decisão foi mais um movimento de aproximação da liga norte-americana com o seu segundo maior mercado internacional — que fica atrás apenas do México. A NFL também acenou com os espanhóis, e o estádio do Real ficou de receber um jogo no ano que vem.

Eu achava que poderia ser qualquer uma das quatro cidades, porque davam condições. O novo Bernabéu deu um friozinho na barriga, não tem como (risos). O que acho que foi um diferencial para a gente são os mega eventos. Marcas grandes como a F1, artistas como Taylor Swift, festivais... Se quer ir para América do Sul, é natural que o 1º lugar seja São Paulo. Maior rede hoteleira da América Latina, quase 12 milhões de pessoas só na cidade, três dos aeroportos mais movimentados do país... Além de que, dos 38 milhões de fãs da NFL no Brasil, quase 30% são daqui. Gustavo Pires, presidente da SPTuris