Após confirmar jogo da NFL em setembro, São Paulo quer receber NBA em 2026

"Isso tem um impacto muito grande na projeção da imagem da cidade de São Paulo para além do impacto econômico que a gente vai ter aqui pelo período do jogo. A cidade de São Paulo ganhará credibilidade fora do país desde o aspecto da segurança até o da estrutura e do próprio investimento do americano no Brasil", acrescentou.

Neo Química Arena desbancou outros estádios

O estádio do Corinthians foi escolhido pela NFL para sediar a partida em São Paulo. Segundo Pires, assim que o acordo foi fechado, a SPTuris ofereceu todas as arenas da capital e a própria liga americana optou pela Neo Química.

"Nós, como poder público, apresentamos todos os estádios de São Paulo. A gente levou a NFL para conhecer os estádios e a Neo Química Arena teve a preferência deles. O estacionamento no entorno facilita as ativações. Além disso, os camarotes, o próprio campo e os vestiários chamaram mais atenção. É um estádio que já pode receber o jogo hoje", destacou Pires.

"Claro que o Allianz Parque e o MorumBis também são estádios ótimos, que estão aptos e podem receber um jogo da NFL. Mas outro ponto da Neo Química, que é muito importante, é a questão do metrô e da CPTM, que têm estações praticamente na porta do estádio", acrescentou.