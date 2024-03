Com NFL na Neo Química Arena, futebol americano sofre por campos no Brasil

A modalidade sonha com a construção de um estádio dedicado só ao futebol americano, em Guarulhos (SP), nascido de uma emenda do então deputado federal Alexandre Frota (PSDB, hoje no PDT). Contando também o investimento da prefeitura local, serão cerca de R$ 11 milhões para fazer o estádio do zero. A promessa do governo municipal é entregar a obra até o fim do ano.

"Hoje nós até temos alguns campos exclusivos pelo país, mas sem estrutura de arquibancada, só gramado. Em Guarulhos vai ser um estádio de verdade, que é uma demanda antiga da nossa modalidade", continua Cris.

Nada que chegue aos pés da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, onde a NFL desembarca em setembro. As conversas para trazer o jogo ao Brasil não envolveram a CBFA, mas a confederação, que tem parceria com a liga no desenvolvimento do flag football, versão olímpica do futebol americano, quer alguma ação no jogo histórico.

"Vamos sugerir colocar uma exibição da seleção de flag, que vai ter voltado do Mundial na Finlândia, ou o torneio da NFL Flag; nosso campeão foi participar do torneio de flag do Pro Bowl no ano passado. Vamos tentar fazer uma coisinha em comum. Eles têm a programação e a logística deles, e a gente vai tentar utilizar dessa visibilidade", admite a presidente da CBFA.

Cris avalia que nunca se falou tanto de futebol americano no Brasil como em 2024. Normalmente, a procura por treinos nas equipes do país tem um boom durante a semana do Super Bowl, momento de maior visibilidade da modalidade, mas dessa vez esse pico se manteve.

"Vamos tentar ao máximo aproveitar essa visibilidade, contatar empresas que já apoiam a NFL para que invistam no nosso esporte. Não vou perder por nada esse jogo, por mais que saiba que um dos times é o Eagles, que vai pintar de verde a Arena, mas vai muito além. A comunidade vai estar presente aqui, já recebi contatos dos times sul-americanos, muita gente se programando para vir ao Brasil. Todo mundo nessa euforia, e vamos aproveitar ao máximo."